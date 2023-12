Stiri pe aceeasi tema

- Abizov, candva aliat al fostului presedinte Dmitri Medvedev, a detinut functia de ministru pentru afaceri guvernamentale deschise, din 2012 pana in 2018. El a fost arestat in martie 2019. Comisia de investigatie l-a acuzat pe Abizov ca a organizat un grup infractional si, impreuna cu alte persoane,…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, este mutat intr-o noua inchisoare, intr-o alta parte a țarii, iar sosirea sa acolo va fi anunțata in conformitate cu legea, a anunțat vineri serviciul penitenciar din Rusia, citat de Reuters. Susținatorii sai, care se așteptau ca principalul „inamic” al președintelui…

- Primul apel la serviciul de urgenta a venit la ora 09:15, anuntand un incident la Scoala gimnaziala nr. 5 din cartierul Bejitki din Briansk. O fata din clasa a opta, care ar fi avut un conflict cu colegii, a intrat cu o arma de foc in scoala si a tras de mai multe ori.Arma de vanatoare cu care a tras…

- Vremea arctica a patruns, marți, in zonele extinse ale Rusiei. In regiunile salbatice ale Siberiei au fost inregistrate temperaturi extrem de scazute, ce au ajuns pana la -58 de grade Celsius, potrivit Reuters.

- Temperaturile au scazut pana la minus 50 de grade Celsius in Siberia, in timp ce viscolul și ninsorile abundente au perturbat zborurile de pe aeroporturile din Moscova, informeaza Reuters, potrivit hotnews.ro. In Republica Saha, situata in partea de nord-est a Siberiei și unde se afla Yakutsk, unul…

- Formula 1 va schimba formatul curselor sprint pentru 2024, dupa ce a primit sustinerea echipelor si a partilor implicate, pentru a face weekend-urile de cursa mai usor de urmarit, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Federatia Internationala de Automobilism (FIA) a anuntat, vineri, ca in ianuarie,…

- Comisia de ancheta ONU a anunțat vineri ca a gasit noi dovezi privind crime de razboi comise de ruși in Ucraina, potrivit Reuters. O comisie de ancheta a ONU a anunțat vineri ca a gasit dovezi suplimentare ca forțele din Rusia au comis „atacuri fara discernamant” și crime de razboi in Ucraina, inclusiv…

- Preturile petrolului au inregistrat in aceasta saptamana cele mai puternice pierderi dupa cele consemnate in martie, o noua ridicare partiala a interdictiei Rusiei pentru exporturile de carburanti agravand temerile legate de cerere, din cauza factorilor macroeconomici negativi, transmite Reuters.Vineri,…