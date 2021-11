Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: LAZAR IOAN și MURARIU OANA – DANA, la data faptelor manager al Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamt, respectiv sef al Serviciului…

- Zece suspecti persoane fizice si Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt sunt urmariti penal de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul deschis dupa incendiul izbucnit in noiembrie anul trecut la unitatea medicala si soldat cu zece decese. Intre acestia sunt…

- Dupa un an de la incendiul izbucnit la Spitalul din Piatra Neam, in urma caruia au murit 10 pacienți intubați, bolnavi de Covid 19, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie informeaza ca in 25 octombrie, 2021, șase foști manageri ai spitalului, șeful Secției ATI și doua asistente…