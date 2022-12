Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:Brezan Florin Nicolaie, la data faptelor director medical 2018 2021 ulterior manager 2022 al…

- Medicul timișorean Virgil Musta, devenit cunoscut pentru safturile oferite in timpul pandemiei, a fost trimis in judecata de DNA pentru instigare la abuz in serviciu. El este acuzat ca ar fi folosit trei asistente medicale la clinica sa, deși acestea erau pontate și platite de spital. Comunicatul DNA,…

- Mai mulți medici au fost trimiși in judecata de DNA pentru prelevarea probelor biologice COVID 19. Medicii sunt acuzați de abuz in serviciu și sunt cercetați in stare de libertate. Printre aceștia se afla și cunoscutul doctor Virgil Musta , de la Spitalul de Boli Infecțioase Timișoara, care este acuzat…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a urmatorilor inculpați: LIVIU NICOLAE DRAGNEA, la data faptelor președintele Consiliului Județean Teleorman, pentru…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) s-a autosesizat si a declansat o cercetare disciplinara, vineri, ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public, referitoare la cazul medicului Florian Robe, de la Maternitatea Polizu, acuzat ca lasa copiii nascuti prematur sa moara. Institutul…

- Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului „Alessandrescu – Rusescu” anunta ca la acest spital au loc „mai multe controale ale institutiilor statului” cu privire la activitatea medicului Florian Robe. La adresa medicului au aparut acuzatii conform carora ar fi lasat copii nascuti prematur…

