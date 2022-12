Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Agriculturii, deputatul Adrian Chesnoiu, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu organizarea unor concursuri, relateaza Agerpres. Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis instantei ca,…

- Florea Dascalu, director al Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si trafic…

