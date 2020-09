Seful Jandarmeriei Romane, Bogdan Enescu, a fost pus sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de uzurpare a functiei, a informat, joi, DNA.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus efectuarea urmaririi penale fata de Bogdan Enescu, colonel la data faptelor si in prezent imputernicit inspector general al Inspectoratului General al…