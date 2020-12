Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane din conducerea unor spitale din judetele Brasov si Harghita ar fi primit mita de pana la 89.000 de euro pentru atribuirea frauduloasa a unor contracte pentru achizitia de echipamente si produse medicale supraevaluate, a informat, joi, DNA. Procurorii anticorupție din cadrul…

- Mai multe persoane din conducerea unor spitale din județele Brașov și Harghita ar fi primit mita de pana la 89.000 de euro pentru atribuirea de contracte pentru achiziția de echipamente și produse medicale...

- Mai multe persoane din conducerea unor spitale din judetele Brasov si Harghita ar fi primit mita de pana la 89.000 de euro pentru atribuirea frauduloasa a unor contracte pentru achizitia de echipamente si produse medicale supraevaluate, a informat, joi, DNA.

- Procurorii anticorupție din cadrul Serviciului teritorial Brașov desfașoara cercetari penale „in rem” in legatura cu presupusa comitere, de catre mai mulți funcționari publici, a infracțiunilor de luare de mita, dare de mita, trafic de influența, cumparare de influența, abuz in serviciu cu obținere…

- DNA face percheziții in județele Brașov, Iași și Harghita intr-un dosar de corupție. Vizate de acțiune sunt și patru instituții publice. Surse apropiate anchetei susțin ca este vorba despre spitale Covid din Brașov și ca infracțiunile au legatura cu achizițiile de aparatura medicala. Perchezițiile din…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectueaza, la aceasta ora, 22 de percheziții in mai multe județe din țara, inclusiv la 2 unitați COVID din Brașov. 22 de percheziții sunt in plina desfașurare la aceasta ora in Brașov, Harghita și Iași. Procurorii efectueaza percheziții la spitalul din Odorheiu…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie fac mai multe perchezitii, joi dimineata, la mai multe spitale din judetul Brasov, Harghita si Iasi, avand suspiciuni de coruptie cu privire la achizitiile de aparatura si consumabile pentru spitale COVID si suport COVID.

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție fac mai multe percheziții, joi dimineața, la mai multe spitale din județul Brașov, Harghita și Iași, avand suspiciuni de corupție cu privire la achizițiile de aparatura și consumabile pentru spitale COVID și suport COVID.