- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 1 mai 2020, a inculpatului FLEANCU MARIUS-AURELIAN, ofițer de poliție judiciara in cadrul I.G.P.R. – Direcția de…

