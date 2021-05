Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a fost trimis in judecata de DNA, luni, in dosarul finantarii vizitei sale in SUA, in 2017, fiind acuzat de trafic de influenta si de folosire a influentei sau autoritatii in scopul obtinerii de foloase necuvenite. Alaturi de fostul lider PSD a mai fost deferit justitiei si fostul sau…

- Fostul presedinte al PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un nou dosar: este acuzat de trafic de influenta si de folosire a influentei sau autoritatii in legatura cu prezenta sa, in 2017,

- Dorin Cocos ar fi fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de spalare de bani in legatura cu adjudecarea de catre anumite persoane a unui contract de inchiriere produse educationale Microsoft. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Un om de afaceri a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de spalare de bani in legatura cu adjudecarea de catre anumite persoane a unui contract de inchiriere produse educationale Microsoft. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES,…

- Secretarul general al Primariei Deva, Laura Sarbu, și soțul ei, angajat in aceeași instituție, reținuți de procurorii DNA Alba Iulia pe 1 aprilie si ulterior arestati, au fost trimisi in judecata sub acuzația de comiterea infracțiunii de trafic de influența in forma continuata și complicitate la…

- Deputatul liberal Corneliu-Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta, dupa ce ar fi promis numirea unei anumite persoane la conducerea Administratiei Nationale “Apele Romane”,…

- Procurorii DNA au anuntat, marti, trimiterea in judecata a deputatului Mugur Cozmanciuc, presedintele PNL Neamt, pentru trafic de influenta. Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem penibili, sincer. Sa o condamni pe fata lui Basescu in 2021 pentru campania lui taica-sau…