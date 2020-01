DNA îl vrea pe Zgonea la închisoare Procurorii DNA au cerut, la termenul de ieri, condamnarea la inchisoare cu executare a lui Valeriu Zgonea, judecat pentru trafic de influența. Fost președinte al Camerei Deputaților, Zgonea este acuzat de procurorii DNA ca, in anii 2012 si 2013, a primit foloase necuvenite de la un consilier județean din Buzau. In schimb, Zgonea ar fi aranjat numirea unei persoane in funcția de președinte al Centrului Național de Management pentru Societatea Informaționala. Procurorii Anticoruptie anuntau, in ianuarie 2018, trimiterea in judecata a craioveanului Valeriu Zgonea, fost președinte executiv al PSD… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

