DNA face percheziții la ISU Cluj. Au fost emise autorizații de incendiu fără respectarea legii Deși este instituția care, prin lege, trebuie sa supravegeze ca absolut toate instituțiile și sediile de firme sa fie puse la punct in caz de incendiu, Inspectoraul pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj are și angajați care eludeaza legea. Motiv pentru care DNA a demarat percheziții la sediul instituției. Procurorii DNA fac percheziții la Inspectoratului pentru Situații de Urgența Cluj. ”In cursul zilei de astazi DNA Cluj a efectuat activitați de control ce vizeaza un angajat din cadrul unitații. Este vorba despre o ancheta in desfașurare”, au spus reprezentanții ISU. Deocamdata nu se știe exact… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

