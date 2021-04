Iata ca avertizarea privind perpetuarea ”grelei moșteniri” a colonelului Bogdan Enescu la conducerea Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane va fi probabil luata ceva mai in serios. Pentru ca perchezițiile DNA, de marți, 13, nu sunt și ultimele… Intrucat așa cum vom dezvalui mai curand decat se așteapta unii, procurorii militari au primit deja ”muniția” informativa […] The post DNA face naveta la Jandarmerie! first appeared on Ziarul National .