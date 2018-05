DNA: Doi manageri de spital şi doi poliţişti - printre cei 32 de condamnaţi definitiv pentru corupţie în aprilie Doi manageri de spital si doi ofiteri de politie se numara printre cele 32 de persoane condamnate definitiv pentru coruptie in luna aprilie a acestui an, a anuntat, miercuri, Biroul de presa al DNA.



"In cursul lunii aprilie 2018, in dosare de coruptie instrumentate de DNA, au fost condamnati 32 inculpati prin 17 hotarari judecatoresti definitive. Intre persoanele condamnate definitiv figureaza: doi manageri spital, doi directori regie autonoma, doi ofiteri de politie, un manager sector zonal din cadrul unei societati petroliere, un expert superior primarie sector, un comisar Garda… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

