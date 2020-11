Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Capra, fostul finantator al echipei de fotbal ploiestene FC Petrolul, a fost condamnat de Tribunalul Prahova la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul ROMPREST, deferit justitiei de procurorii DIICOT in urma cu cinci ani. Procurorii au stabilit un prejudiciu de 19.821.513 in aceasta…

- Dosarul de coruptie in care sunt judecati, printre altii, fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, si fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma, a fost trimis de Tribunalul Prahova in camera preliminara.Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii de la Tribunal…

- Procurorii DNA Ploiesti au cerut stramutarea dosarului de coruptie al familiei Cosma care se rejudeca la Tribunalul Prahova, solicitarea fiind respinsa, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti. Potrivit portalului instantelor de judecata, decizia nu poate fi supusa niciunei cai de atac. Inalta Curte de…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Ialomița este implicat intr-un nou scandal de corupție. In baza unei sesizari facuta de reprezentanții Prefecturii Ialomița catre Parchetul de pe langa Tribunalul Ialomița a fost deschis un dosar penal in cadrul caruia…

- O femeie in varsta de 45 de ani a murit, luni, intr-un cabinet medical privat din Ploiesti in timpul unei inrterventii medicale de intrerupere a sarcinii. Procurorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.