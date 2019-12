Procurorii DNA au cerut pedepse maxime pentru cei doi pompieri care au fost in control la clubul colectiv, Antonina Radu și George Petrica Matei, deoarece aceștia ar fi știut ca acel club funcționeaza fara autorizații la securitate la incendiu. „Apreciem ca inculpații se fac vinovați de abuz in serviciu și uzurpare de calitați oficiale. Va The post DNA a cerut cate 15 ani de inchisoare pentru pompierii care au fost in control la clubul Colectiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .