DN-urile din județ, între reparații și… stropiri cu asfalt CARAȘ-SEVERIN – Zilele trecute, drumarii au fost prinși in lucrarile de reparații cu mixtura calda, mixtura asfaltica și stropiri succesive pe DN 57B, intre Prigor și Borlovenii Noi! De asemenea, au inceput lucrarile de consolidare pe sectorul DN 57 Oravița – Nicolinț, cu lucrarile de frezare, in Oravița. Cele din urma se deruleaza, potrivit contractului, timp de 6 luni, in asociere, de catre Axela Construcții și Group DCM. Pe langa acestea, au fost prezentate lucrarile la infrastructura de drumuri naționale din județ, programate pentru zilele acestea. Se intervine pe DN 58B, unde reparațiile… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

