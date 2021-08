Stiri pe aceeasi tema

- Agroland Agribusiness (simbol bursier AAB), companie care vinde input-uri pentru agricultura, parte a grupului Agroland, a incheiat anticipat, chiar in prima zi, o oferta primara de vanzare de obligatiuni de tip...

- Stanleybet Capital, suprastructura a grupului de firme Game World Group, vrea sa atraga intre 2,5 si 4 milioane de euro printr-un plasament privat de obligatiuni denominate in lei, nesubordonate, negarantate, neconvertibile si cu scadenta la 3 ani care se desfasoara in perioada 27 iulie - 30 august.…

- Prefera Foods, deținatoarea marcilor „Unfished”, „Capricii și Delicii” și „de Azi”, a incheiat cu succes și in mod anticipat, pe 20 iulie, o oferta primara de vanzare de tip plasament privat de obl...

- In cadrul AGA din data de 25 iunie 2021, actionarii TeraPlast au aprobat acordarea de dividende in valoare totala de 226,6 mil. lei si o majorare de capital social cu suma de 43,6 mil. lei. Aceasta, prin distribuirea unei actiuni gratuite la fiecare patru actiuni detinute. In urma calculelor, asta inseamna…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti a depasit 444,6 milioane de lei in saptamana care se incheie duminica, iar capitalizarea bursiera a coborat la 191,7 miliarde de lei, de la 192,5 miliarde de lei in saptamana anterioara, potrivit datelor publicate…

- Bursa de Valori Bucuresti a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de vineri, cu o valoare a schimburilor de 53,03 milioane de lei (10,77 milioane de euro), din care 43,37 milioane de lei tranzactii cu actiuni si 5,22 milioane de lei cu obligatiuni. Indicele principal BET s-a apreciat…

- Arctic Stream, furnizor de servicii in domeniul tehnologiilor si echipamentelor de comunicatii, al centrelor de date si al solutiilor software, deruleaza un plasament privat de actiuni prin care urmareste...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a sanctionat societatea City Insurance cu 2,93 milioane lei, iar conducerea companiei cu amenzi in valoare totala de 8 milioane de lei, in urma mai multor actiuni de control la sediul asiguratorului (on-site) cat si controale permanente (off-site), conform agerpres.…