DN 71-Accident cu trei persoane rănite DN 71 – Doicesti – din primele date- coliziune intre doua autoturisme conduse de doi barbați de 19 și 59 de ani. In urma impactului, 3 persoane (pasageri din auto) au fost ranite, fiind transportate la spital. Conducatorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. In cauza, polițiștii efectueaza cercetari, urmand sa […] The post DN 71-Accident cu trei persoane ranite first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

