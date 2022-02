Strange Fruits Music și DMNDS revin cu 3 versiuni noi pentru piesa lansata in 2021 “Calabria”. Steve Void, VAVO & Strange Fruits Music lanseaza un EP de remixuri pentru “Calabria” care doar ce a fost premiata cu discul de aur in Franța și Polonia. Piesa a fost suținuta de cele mai mari radiouri din lume (BBC Radio 1, Capital Dance, NRJ, Radio 538 și multe altele) și a adunat peste 150 de milioane de ascultari in online. Varianta facuta de Steve Void aduce “Calabria” intr-o zona techno la 124BPM. Sunete intunecate, minimaliste și patrunzatoare sunt gata sa acapareze petrecerile underground sau…