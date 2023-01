Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii rus a anuntat vineri ca fortele sale au preluat inca de joi controlul total asupra Soledar, un orasel din estul Ucrainei cunoscut pentru minele sale de sare, potrivit media de stat ruse, citate de Reuters. Capturarea acestei localitati de catre Rusia va permite trupelor sale sa taie…

- Miercuri, 11 ianuarie, armata ucraineana a negat ca ocupanții ruși au preluat controlul asupra orașului Soledar din estul țarii și a declarat ca intensitatea luptelor din zona ar putea fi comparata cu luptele din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in timp ce rușii folosesc in mare parte arme…

- Rusia este cea care a declansat razboiul in Ucraina, iar presedintele Vladimir Putin „il poate opri astazi”, retragandu-si trupele din tara vecina, a reactionat vineri NATO la anuntul facut in cu o zi in urma de seful statului rus privind instituirea unilaterala a unui armistitiu de 36 de ore in conflictul…

- Rusia este cea care a declansat razboiul in Ucraina, iar presedintele Vladimir Putin „il poate opri astazi”, retragandu-si trupele din tara vecina, a reactionat vineri NATO la anuntul facut in cu o zi in urma de seful statului rus privind instituirea unilaterala a unui armistitiu de 36 de ore in conflictul…

- Armata rusa a bombardat vineri de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP. „Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk) cu rachete de doua ori.…

- In ciuda armistițiului cerut de Vladimir Putin care, potrivit Moscovei, a intrat in vigoare vineri, au fost raportate tiruri lansate de ambii beligeranți in Bahmut și Kramatorsk. Vineri au fost raportate lovituri de artilerie in orașele ucrainene Bahmut și Kramatorsk, in pofida inceperii teoretice a…

- Vineri, 6 ianuarie, armata rusa a bombardat de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP și Agerpres . ”Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk)…

- Vladimir Putin este acum „mai bine informat” cu privire la dificultațile cu care se confrunta armata sale in Ucraina, potrivit șefei serviciilor de informații americane. SUA se așteapta la un „tempo redus” in luptele din timpul iernii.