Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul Bogdan Aurescu. „Razboiul este momentul adevarului, atunci vezi adevarata fata a cuiva, iar Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten. Nu doar a vorbit, ci a si actionat. Nu vom uita niciodata”, a afirmat seful diplomatiei de la Kiev, in conferinta de presa comuna cu Aurescu. El a adaugat…