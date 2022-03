Stiri pe aceeasi tema

- A 10-a zi a invaziei Rusiei in Ucraina. Trupele rusești au incetat focul in mai multe zone, insa fotografiile din Ucraina bombardata de rachetele rusești sunt tulburatoare. Deși Rusia a incetat focul in orașele Mariupol și Volnovakha, efectele atacurilor se vad in Ucraina. Multe cladiri și instituții…

- Rogozin a dezmintit informatiile aparute in media potrivit carora centrele de control al satelitilor din Rusia ar fi fost piratate in contextul invaziei militare ruse in Ucraina si a avertizat cu privire la orice incercari de a face acest lucru, a relatat agentia de presa rusa Interfax.Seful Roskosmos…

- Rusia va considera orice accesare ilegala a satelitilor sai drept o justificare pentru razboi, a anuntat miercuri directorul Agentiei spatiale ruse (Roskosmos), Dmitri Rogozin, potrivit Reuters. Rogozin a dezmintit informatiile aparute in media potrivit carora centrele de control al satelitilor din…

- Presedintele FIJ este Marius Vizer.Federatia Internationala de Judo a postat pe site ul oficial un anunt oficial prin care presedintele Rusiei, Vladimir Putin, pierde doua dintre calitatile pe care le detinea in cadrul forului sportiv continental. In lumina conflictului militar care se desfasoara in…

- Ucraina nu va accepta modificarea frontierelor, afirma presedintele Volodimir Zelenski, dupa decizia Rusiei de recunoastere a independentei regiunilor Donetk si Lugansk, avertizand asupra dreptului la aparare colectiva.

- Dezvaluirile arata ca nu toți responsabilii ruși sunt pe aceeași lungime de unda cu Vladimir Putin, dar asta nu inseamna ca militarii au de gand sa nu indeplineasca ordinele, in cazul in care acestea vor veni, scrie CNN. Mesajele interne ruse interceptate de SUA au dezvaluit ca unii oficiali sunt ingrijorați…

- Statele Unite au primit marți un raspuns scris din partea Rusiei la scrisoarea privind criza din Ucraina, anunța Agenția France Presse, preluata de presa franceza. „Putem confirma ca am primit un raspuns scris din partea Rusiei”, a declarat un purtator de cuvant al diplomatiei americane, care a refuzat…

- Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor pleca spre România în februarie si martie, în contextul în care tarile NATO încearca sa îsi sporeasca prezenta în Europa de Est, ca parte a unei confruntari cu Rusia, informeaza vineri agentia germana de presa DPA,…