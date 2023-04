Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, amenința voalat NATO și Europa cu un posibil razboi mondial. Medvedev se arata deranjat de faptul ca țarile din NATO sprijina Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a cerut poporului Ucrainei sa se gandeasca daca isi doreste sa deschida cutia Pandorei, permițandu-le țarilor occidentale sa livreze țarii lor obuze cu uraniu saracit.”Consider ca, in momentul de fața, ar fi indicat chiar și…

- Mihailo Podoliak, consilier politic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a afirmat vineri ca orice plan de incheiere a razboiului cu Rusia trebuie sa includa retragerea trupelor ruse in afara frontierelor Ucrainei din 1991. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova confirma recepționarea informațiilor Ucrainei cu privire la planul Rusiei privind distrugerea Republicii Moldova, așa cum a declarat, joi, presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cofondatorul Pink Floyd, Roger Waters, a fost criticat miercuri de Ucraina dupa ce a declarat in fața Consiliului de Securitate al ONU ca invazia Rusiei in țara vecina "nu a fost neprovocata", transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a numit declarațiile de la Kiev despre presupusa disponibilitate a Occidentului de a diviza Ucraina "conform scenariului coreean" drept primul pas catre recunoașterea realitaților teritoriale existente, relateaza Rador. Fii…

- Seful adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, considera ca este rusinos ca participantii la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos discuta despre aprovizionarea cu tancuri catre Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iși bate joc de romanii care traiesc in Ucraina și le neaga dreptul de a invața in limba romana. In același timp, președintele Klaus Iohannis pastreaza o tacere adanca și, mai mult decat atat, Romania ajuta Ucraina…