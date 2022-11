Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a calificat vineri razboiul Rusiei din Ucraina drept un conflict sacru cu Satana, avertizand ca Moscova ar putea trimite toți dușmanii sai in focurile eterne ale Gheenei, transmite Reuters. Medvedev, care, in calitate de președinte intre 2008 și 2012, se prezenta…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat ca este „esential“ ca separatistii sustinuti de Moscova in Ucraina sa organizeze referendumuri in urma carora regiunile lor sa adere la Rusia, relateaza Reuters marti.

- Kremlinul anunța ca apreciaza „pozițiile suverane” ale Ungariei in interiorul UE. Kremlinul a transmis luni ca saluta faptul ca Ungaria a adoptat „poziții suverane” in multe chestiuni din cadrul Uniunii Europene, in timp ce se implica in disputa de finanțare de 7,5 miliarde de euro dintre Budapesta…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al lui Putin, spune ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, transmite Reuters . In prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, Medvedev a mai declarat intr-un…

