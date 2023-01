Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus, Dmitri Medvedev, a propus ca țara sa sa nu mai plateasca drepturi de autor și brevete statelor care au impus sancțiuni Rusiei, ca urmare ca invadarii Ucrainei. El s-a declarat deschis pentru piratarea oricaror produse straine.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Moscova va face tot posibilul pentru a ‘trezi la realitate’ Uniunea Europeana(UE) si NATO, pe care le acuza ca vor sa slabeasca si sa invinga Rusia, informeaza Reuters. Comentariile sale survin chiar in ziua in care fostul presedinte rus Dmitri…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, care este in prezent vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei, a cerut miercuri interzicerea revenirii in Rusia a 'tradatorilor' care critica din strainatate 'operatiunea militara speciala a Moscovei' in Ucraina, transmite EFE, conform Agerpres.…

