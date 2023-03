Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a declarat vineri ca americanii „au luat-o razna” si a cerut sa nu existe mila fata de ei, comentand in acest fel incidentul de marti cu o drona americana MQ-9 si doua avioane de lupta rusesti de tip Su-27 deasupra Marii Negre.

- In regiunea Moscovei, un veteran orb al bataliilor pentru Donbass a ucis un prieten chirurg in timpul unei dispute despre cine omorase mai mulți oameni. Fostul comandant rus de geniști a sunat la poliție și s-a predat, dupa crima, transmite canalul de Telegram Baza, preluat de portalul rus de știri…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat ca Rusia va crește producția de tancuri de lupta principale ca raspuns la livrarile de vehicule blindate avansate catre Ucraina, relateaza CNN . „Ieri, inamicul nostru a cerșit avioane, rachete și tancuri in timp ce se afla in strainatate. Ce…

- Dmitri Medvedev a transmis joi Statelor Unite ca rachetele hipersonice rusesti vor fi in curand aproape de tarmurile NATO, dupa ce ambasada SUA la Moscova și-a afirmat solidaritatea fata de rusii ce se opun razboiului, relateaza Reuters.

