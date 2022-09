Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru rus Mihail Kasianov a afirmat ca amenințarea președintelui rus Vladimir Putin de a utiliza armele nucleare este o „cacealma” și ca regimul sau „se va prabuși in doi ani”, relateaza Daily Mail. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Fostul președinte rus, Dmitri Medvedev amenința Europa și SUA cu atacuri cu rachete hipersonice. Fiind cunoscut pentru declarațiile sale razboinice, acesta a spus ca Moscova este gata sa apere teritoriile care vor fi incluse in Rusia in urma așa-numitelor referendumuri, inclusiv cu arme nucleare strategice,…

- SUA ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre ”consecinte severe” daca Putin si-ar pune in practica o asemenea amenintare, relateaza AFP și Agerpres…

- Prins in corzi de recentele victorii locale ale armatei ucrainene și de prelungirea razboiului inspre iarna, presat deja și din interiorul Rusiei de cei dezamagiți de eșecurile ofensivei din Ucraina, președintele Vladimir Putin pare sa joace ultima carte: anexarea cu forța a teritoriilor cucerite…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in…

- Volodimir Zelenski a transmis, duminica, un avertisment privind situația in care Ucraina sau aliații sai nu vor accepta sub nicio forma un acord de pace cu Moscova. Potrivit liderului ucrainean, țara sa nu va ceda niciun teritoriu, astfel ca planurile Rusiei nu vor fi duse la indeplinire. Volodimir…

- Vladimir Putin a prezentat, duminica, noi scenarii in care Rusia ar fi amenintata de diferite state agresoare. Dictatorul de la Moscova a prezentat Statele Unite drept „principala amenințare” pentru Rusia și stabilește „ambiții maritime globale” pentru Rusia in zone precum Arctica și Marea Neagra. Putin…