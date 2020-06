Dl. Dani impartaseste cu noi piesa “Dulce”, extrasa de pe EP-ul “Razboi”

“Am vrut sa fac un material usor diferit de ceea ce fac in mod obisnuit cu trupa Dl Goe. Sa experimentez cu anumite genuri muzicale. Cat despre temele abordate….ele reprezinta atat gandurile mele in aceasta perioada a vietii, cat si un exercitiu de imaginatie despre perioada in care lucrurile vor reveni la normal.” – Dl. Dani despre EP-ul “Razboi” Dl. Dani isi imparte timpul intre doua scene: cea muzicala si cea a teatrului. A absolvit Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica in 2014, si si-a adaugat in portofoliul roluri in piese de teatru, aparitii in emisiuni si reclame TV,…