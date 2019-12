DJ Wanda a primit cadou o vacanta la Miami si New York 2019 a fost pentru DJ Wanda cel mai frumos an de pana acum si se incheie in aceeasi nota de fericire. Chiar daca mai sunt cateva zile pana la Sarbatori, Mos Craciun a vizitat-o deja pe DJ Wanda si nu a venit cu desaga goala, ci cu o vacanta de doua saptamani la New York si Miami in care vedeta va pleca impreuna cu sotul ei! “Wanda este cel mai cuminte copil din lume, asa ca era normal ca Mos Craciun sa ii aduca un cadou frumos care sa o bucure pe deplin. Amandurora ne plac vacantele, iar aceasta escapada la New York si Miami ne va prinde extraordinar…