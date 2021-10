Stiri pe aceeasi tema

- Piesa “Big Shot” este al doilea single de pe albumul “Brightside”, care va fi lansat pe 14 ianuarie 2022. Noua piesa vine insotita de videoclipul oficial, fiind inspirat de perioada aniilor ’90 si de MTV. Trupa nominalizata de doua ori la premiile GRAMMY a mai lansat si melodia “Brightside”, primul…

- Ruxit, cel mai nou proiect Newton Music, lanseaza single-ul “Te las”. Piesa este compusa de 2Door, Ruxit, Gil și Razvan Ghervan. “Te las este o piesa in care eu am foarte mare incredere și la care am lucrat foarte mult. Este o piesa total diferita de cele lansate pana acum și mai pregatesc alte surprize.…

- A venit ziua cea mare! Adele a revenit in forța cu noua piesa „Easy on me” pentru care aveam pana acum doar un teasing, dar și cu un videoclip foarte frumos. Vorbim despre toate pe larg, mai jos. Joi seara (in timpul nopții in Romania), Adele a lansat piesa „Easy on me” și un videoclip... View Article

- Newton Music lanseaza un nou proiect muzical – Gil. Primul single al artistului se numește “All I do for love” și este compus de Dan-Virgil Uliliuc, Razvan Ghervan și Tudor Olarasu și beneficiaza și de un lyric video realizat de YOUNGSTUFF. “ALL I DO FOR LOVE este piesa definitorie a albumului ALL I…

- Dupa succesul avut cu „Amore”, track ce a cucerit topurile de specialitate din Turcia, Bulgaria și Romania, wrs revine cu un nou single: „Tsumani”. Piesa prezinta elemente de deep-house specifice stilului ce l-au consacrat pe artist care, alaturi de versurile in limba engleza și spaniola, te duc cu…

- Romanian House Mafia anunța un nou remake alaturi de Kacpi și Nalani. De aceasta data, piesa care are parte de un rework fresh este “Lean On”, faimosul single internațional lansat in 2015 de catre Major Lazer, DJ Snake și MØ. Nalani, una dintre cele mai tinere și fresh artiste din echipa Global Records,…

- The Weeknd lanseaza single-ul foarte așteptat „Take My Breath”, prima piesa de pe viitorul sau album, așa cum a fost anunțat in interviul copertii GQ, saptamana aceasta. Piesa exemplifica abilitatea lui The Weeknd de a-și evolua, in mod constant, sunetul și priceperea de a povesti prin muzica sa. Lansarea…

- Trupa timișoreana The Case a lansat un nou single numit „Monster”, piesa fiind cel de-al treilea single dintr-o serie de cinci melodii mixate și masterizate de Adam Whittaker, cunoscut pentru colaborari cu formații precum The Damned, Starsailor, Doves sau Kate. Formația si-a facut debutul in primavara…