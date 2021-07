DJ Snake a lansat piesa “You Are My High”

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa de rock X Ambassadors a lansat noua piesa – “OKAY” si anunta albumul “THE BEAUTIFUL LIAR” pentru 24 septembrie. Aceasta este a doua melodie aparuta in 2 luni, “My Own Monster” si “OKAY” vor fi prezente pe noul proiect muzical. Melodia este despre cat de imprevizibila poate fi viata, dar intr-un…

- In timp ce hitul “Your Love (9PM) ocupa primele locuri in topurile muzicale din intreaga Europa, Topic lanseaza alaturi de Bebe Rexha piesa “Chain My Heart”. Doi artisti cu milioane de piese vandute la nivel mondial si cu un stil muzical diferit fata de ceilalti artisti coloabreaza pentru a crea hit-ul…

- Festivalul UNTOLD se va desfașura in septembrie, la Cluj Napoca. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Instagram a evenimentului. De obicei, festivalul avea loc in august, insa anul acesta nu a fost suficient timp pentru organizare și a fost mutat in perioada 9 – 12 septembrie. Odata cu anunțul…

- Emil Boc a indemnat, din nou, la vaccinare, intr-o intervenție avuta pe zoom. „Pentru vaccinare. Sa dam semnalul victoriei”, a spus primarul, adaugand ca este calea sigura de acces la evenimentele mari. Asta deși Curtea de Apel Cluj a anulat prevederea din hotararea de Guvern care obliga spectatorii…

- Unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, Untold, va fi organizat in acest an intre 9 și 12 septembrie 2021, la eveniment fiind așteptați sute de mii de oameni. Anunțul a fost facut chiar de catre organizatorii acestui event, azi, 7 iunie. Inițial, festivalul, care se ține an de an la la Cluj-Napoca,…

- Festivalul UNTOLD va avea loc in perioada 9-12 septembrie, la Cluj-Napoca, si este primul mare festival din Europa anuntat pentru acest an, potrivit organizatorilor. "Anuntul mult asteptat de fani este oficial! Sute de mii de oameni, din intreaga lume, se vor bucura din nou 4 zile si 4 nopti pe taramul…

- Tanarul DJ, Andrei Simea a lansat “Summerish”, o piesa care, cu siguranța, ne duce direct cu gandul la vara, plaja și mult soare. Andrei Simea este din orașul Zalau și a facut primul pas spre o cariera in muzica in 2014, la un festival local din zona. Tot in 2014 și-a inceput rezidențiatul la Vintage…

- Tanarul DJ, Andrei Simea a lansat “Summerish”, o piesa care, cu siguranța, ne duce direct cu gandul la vara, plaja și mult soare. Andrei Simea este din orașul Zalau și a facut primul pas spre o cariera in muzica in 2014, la un festival local din zona. Tot in 2014 și-a inceput rezidențiatul la Vintage…