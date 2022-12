Stiri pe aceeasi tema

- Iubita și fiica lui Razvan Simion au reușit sa atraga toate privirile la un eveniment special. Acestea și-au facut apariția in cele mai elegante și simple costume, dar cu toate astea au primit o mulțime de laude. Celebrul prezentator de televiziune era vizibil extrem de mandru de frumoasele femei care…

- Un clip realizat la Targul de Craciun din Calafat a devenit viral pe retelele sociale. In timpul unui concert, artista aflata pe scena indemna oamenii sa ridice mainile in aer si sa faca atmosfera desi in public nu se afla nimeni. La o distanta considerabila de scena abia si-au facut aparitia doua trei…

- Dragostea plutește in aer pentru Mira și iubitul ei, Levi Elekes. Cand vine vorba de conexiunea dintre ei, imaginile vorbesc de la sine! Cei doi indragostiți au fost surprinși in ipostaze romantice, in public. Indragita cantareața este mai fericita ca niciodata. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele”…

- Fiul lui Viorel Catarama știe sa se respecte! Tudor a ieșit imbracat la patru ace sa iși plimbe cațelul. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini de senzație. Dovada ca tanarul este in pas cu moda in orice moment al zilei.

- De ceva timp, unuia dintre miniștri cabinetului Ciuca, al carui nume pentru moment nu-l facem public, i s-au aprins calcaiele dupa o amazoana aflata la un post bine remunerat in strainatate. El, un ministru cheie in cabinetul Ciuca, care bate la ușa celor 50 de ani, cu familiei și copii, se crede și…

- Dragostea plutește in aer la propriu pentru Cezar Ouatu și Raluca Jurca. Nu doar noi spunem acest lucru, ci și imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro. Ei bine, cei doi indragostiți au avut gesturi romantice in public. Este cat se poate de evident…

- Dragostea plutește in aer pentru Iuliana Pepene și iubitul ei! Indragita prezentatoare TV traiește o frumoasa poveste de dragoste cu iubitul ei, iar cei doi radiaza de fericire unul in compania celuilalt. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor…

- In ciuda multora dintre desparțirile și impacarile care au avut loc intre cei doi, Alex Bodi și celebrul make-up artist și-au mai dat o șansa. Se pare ca dupa fiecare cearta, va exista intotdeauna și o cale spre impacare intre afacerist și frumoasa blondina.