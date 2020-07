Fiecare piesa DJ Project devine hit in scurt timp, trupa fiind una dintre cele mai apreciate și iubite din Romania. La numai doua saptamani de la lansare, piesa Slabiciuni – DJ Project feat. Andia a ajuns in top 10 Shazam, are peste 7 milioane de vizualizari pe YouTube, pe un canal recent creat, și se afla in top 10 pe radio. Piesa Slabiciuni a trecut rapid granițele Romaniei și este apreciata in mai multe țari din Europa. Pentru a le face o surpriza fanilor internaționali, DJ Project lanseaza astazi varianta in limba engleza a melodiei Slabiciuni, Weakness. “Ne bucura aceste rezultate, mai ales…