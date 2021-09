Dj Lucian&Geo lanseaza piesa „Love &Sax”

Stiri pe aceeasi tema

- La doar 12 ani, adorabila fata cu ochi de jad, Catalina Solomac, fosta concurenta Next Star, lanseaza o piesa simpatica, intitulata „In lumea ta”, insoțita și de un clip muzical plin de culoare. Piesa pop a fost scrisa și compusa de Cristina Coșciug aka Tinna Gi, iar de producție s-a ocupat Calin Bogdan.…

- Timișorenii de la Phaser au lansat single-ul “oviațașiincaosecunda”, extras de pe albumul Inceput de Univers. Piesa este insoțita de un videoclip cu aer de vacanța și cu imagini superbe filmate pe insulele Corfu și Cipru. “oviațașiincaosecunda este o poveste de dragoste cu atmosfera calda, de vara.…

- Producatorul premiat la Grammy, Sickotoy colaboreaza cu INNA si Elvana Gjata, una dintre cele mai populare artiste din Albania, si lanseaza single ul "Papa", un track de club, perfect pentru playlist ul de vara. Sickotoy, producatorul premiat la Grammy colaboreaza cu Elvana Gjata, una dintre cele mai…

- „Iubirea noastra e o ploaie de vara/ Și ne ține doar o seara” sunt versurile celui mai nou single al lui JO. Piesa este despre toate experiențele ce se ivesc in mod neprevazut in viața noastra, despre prietenii sincere, iubiri ce ne fura inima și momente spontane, toate traite la fel de intens ca o...…

- Imagine Dragons, trupa premiaa cu multiple discuri de platina dar si trofee Grammy, dezvaluie noul lor single „Wrecked”. In plus, formatia a anunțat sosirea viitorului lor album de studio, Mercury-Act 1, care va aparea pe 3 septembrie 2021. Imagine Dragons a facut echipa cu producatorul Rick Rubin pentru…

- Andreea Olaru revine cu un nou proiect intitulat Y.A.L. („You Are Love”) și lanseaza prima piesa din cadrul acestuia – „Don’t Let Me Fall In”. Referitor la proiect, Andreea Olaru a declarat: „Y.A.L- inseamna . De ce ? Pentru ca simt și cred ca din asta m-a creat Dumnezeu; la fel ca pe fiecare din […]…

- Piesa “Heart Attack” reprezinta o colaborare unica intre Akcent, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate proiecte muzicale din Romania, și Olivia Addams, superstarul momentului care a reușit sa fie no. 1 in Shazam Polonia. Mesajul piesei este despre cat de rapid ne putem indragosti și despre cat…

- La o luna de la lansarea single-ului de debut, „Sub efectul tau” și la doar doua saptamani de la lansarea piesei „Nu ma las”, Alexa Dragu termina de relatat povestea etapelor de la finalul unei relații de iubire. Daca in „Sub efectul tau” era vorba despre primul moment de claritate, cand valul roz…