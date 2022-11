Numeroase cupluri din țara noastra ajung sa iși spuna adio dupa doar cațiva ani de casnicie. Salile tribunalelor sunt din ce in ce mai aglomerate cu aceste tipuri de procese. Procentele oficiale reflecta ca divorțurile in Romania au atins un record uriaș. Divorțurile din Romania s-au dublat in ultimele trei decenii Conform statisticilor oficiale in prezent, una din patru familii ajung sa se destrame. Astfel, divorțurile din Romania au ajuns de la 16% in anii ’90 la uriașa rata de aproape 30%. De altfel conform datelor Institutului Național de Statistica , in urma cu doi ani, durata medie a unei…