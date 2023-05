Divizia de furgonete a Mercedes-Benz pregăteşte o nouă platformă pentru furgonetele sale electrice; costurile vor scădea cu 20% Furgonetele electrice ar trebui sa reprezinte 20% din vanzari pana in 2026, a spus divizia de furgonete a Mercedes-Benz, adaugand ca se asteapta la marje de doua cifre pentru vanzarile de modele cu emisii zero pana la sfarsitul deceniului. Toate modelele noi de furgonete de dimensiuni medii si mari se vor baza pe ceea ce Mercedes a descris ca fiind ”o arhitectura electrica inovatoare, modulara si scalabila” numita VAN.EA. Producatorii de automobile consacrati au inceput tarziu sa produca furgonete electrice comerciale, deschizand usa altor producatori de vehicule comerciale electrice (ECV) sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

