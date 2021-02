Stiri pe aceeasi tema

- Romgaz (5,7% crestere a actiunii pe parcursul saptamanii trecute), Petrom (0,6%), Electrica (0,6%), dar si companii cu pondere mai scazuta in structura BET, precum Nuclearelectrica (4,1%), Conpet (3,8%) si Digi (3,5%) au sustinut evolutia pozitiva de saptamana trecuta a BET la maximul a 13 ani, iformeaza…

- Cele doua asociatii arata ca sustin dezvoltarea pietei de capital romanesti, iar statele se pot dezvolta sustenabil daca au o piata de capital puternica, lichida si diversificata. ”Listarea unor participatii minoritare in companiile de stat nu ar atinge nevoia de protejare a intereselor nationale in…

- Valoarea tranzactiilor derulate luni pe Bursa de Valori Bucuresti s-a cifrat la peste 175,6 milioane de lei, pe fondul unor tranzactii cu actiuni Cemacon in valoare de 122,37 milioane de lei realizate in Piata Deal. In Piata Reglementata, cele mai lichide actiuni au fost titlurile OMV Petrom,…

- Cu mai puțin de doua saptamani pana la finalul anului, acțiunile de pe Bursa de Valori București (BVB) inregistreaza, in medie, o scadere de aproximativ 4%. Totuși, luand in calcul și dividendele distribuite anul acesta, piața locala se afla in...

- Valoarea totala a tranzactiilor, incluzand ofertele, cu toate tipurile de instrumente financiare tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB, s-a apropiat de pragul de 3 miliarde de euro, sau 14,3 miliarde in echivalent lei, un avans de 42,3% in moneda nationala fata de primele 11 luni ale anului…

- Companiile listate, membre ale Asociației pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ), saluta decizia Ministerului Muncii și Protecției Sociale privind introducerea in COR (Clasificatorul Ocupațiilor din Romania) a doua noi ocupații: Specialist pentru Relația cu Investitorii și Director…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat, in aceasta saptamana, 5,19 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 3,58%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 8,7%. Potrivit datelor publicate de BVB si consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la 150,081…

- In data de 24 noiembrie 2020, USH Pro Business in parteneriat cu Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania (ARIR) a organizat evenimentul online „Atragerea de capital prin bursa și drumul catre reușita”. Companiile prezente la eveniment s-au aratat increzatoare in perspectivele…