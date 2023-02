Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți oficiali romani acuza intenția Ucrainei de a face lucrari de amenajare pe canalele Chilia și Bistroe, din Delta Dunarii. O declarație privind intențiile Ucrainei a venit de la vicepremierul Sorin Grideanu, ministru al Transporturilor. Grindeanu a afirmat ca a primit informații despre acest…

- Premierul Nicolae Ciuca reacționeaza la tragicul eveniment de langa Kiev, unde un elicopter in care se aflau ministrul de interne al Ucrainei și adjunctul sau s-a prabușit langa o gradinița. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca, la 16 ani de la aderarea Romaniei la UE, se vad beneficiile apartenentei tarii noastre la Uniunea si anume cresterea economiei nationale, finantarile europene care au dus la dezvoltarea infrastructurii, educatiei, sanatatii si a comunitatilor locale, cat si…

- Premierul Nicolae Ciuca saluta preluarea de catre Suedia a presedintiei prin rotatie a Consiliului Uniunii Europene. Intr-un mesaj postat pe Twitter, prim-ministrul Ciuca ureaza succes premierului si Guvernului suedez in exercitarea mandatului la presedintia Consiliului UE, intr-o perioada marcata de…

- Premierul Nicolae Ciuca a vizitat, vineri, zona demilitarizata dintre cele doua republici coreene, in contextul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Coreea de Sud alaturi de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, și mai multi ministri si parlamentari. „Astazi am vizitat Zona Demilitarizata…

- Premierul Nicolae Ciuca a solicitat, luni, in cadrul Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, ministerelor si institutiilor coordonatoare sa acorde prioritate maxima finalizarii celor 51 de jaloane si tinte din PNRR, asociate celei de-a doua cereri de…

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi ca este „total ilogic” ca Bulgaria si Romania sa ramana in afara spațiului Schengen in mijlocul unei crize de securitate europeana, referindu-se la invazia Rusiei in Ucraina, transmite EFE. ”Este extrem de ilogic, in conditiile unei crize de securitate,…

- Premierul Nicolae Ciuca a vorbit miercuri seara la telefon cu cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cu o zi inainte de votul decisiv pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, au declarat surse politice pentru stiripesurse.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…