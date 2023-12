Stiri pe aceeasi tema

- SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza consumatorii ca in data de 24.11.2023, din cauza unei avarii a conductei de distribuție in municipiul Aiud pe str Moților, se va opri furnizarea apei potabile pe aceasta strada de la nr 166 in sus și pe str Abrudului, Dorului, Codrului, parțial pe str…

- In urma apariției in data de 16.11.2023, in Monitorul de Suceava, a unor acuzații referitoare la incalcarea la Ocolul Silvic Dorna Candrenilor a unor reglementari tehnice silvice aflate in vigoare, Direcția Silvica Suceava face urmatoarele precizari: La inceputul lunii noiembrie 2022, șeful ...

- Comunicat de presa Distrigaz Sud Rețele aduce urmatoarele precizari cu privire la sistarea temporara a alimentarii cu gaze naturale din localitatea Potlogi, județul Dambovița: Ca urmare a unei intervenții neautorizate produse in data de 10 noiembrie 2023 asupra sistemului de distribuție a gazelor…

- Distrigaz Sud Retele aduce urmatoarele precizari cu privire la sistarea temporara a alimentarii cu gaze naturale in municipiul Ploiești, județul Prahova : „In urma unei defect identificat pe rețeaua de distribuție a gazelor naturale, Distrigaz Sud Rețele a luat masura sistarii alimentarii cu gaze naturale,…

- Distrigaz Sud Rețele aduce urmatoarele precizari privind demararea unor lucrari de modernizare a rețelei de gaze naturale in Municipiul Ploiești, județul Prahova: „Incepand cu data de 23 octombrie 2023, cu scopul de a asigura siguranța in exploatare a rețelei de distribuție a gazelor naturale, compania…

- Distrigaz Sud Retele face precizari cu privire la sistarea gazelor naturale in localitatile Medgidia si Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta. Ca urmare a unei avarii produse de catre un tert pe conducta magistrala a transportatorului Transgaz, conducta din care sunt alimentate statiile de reglare…

- Avand in vedere faptul ca vechiul manual de identitate al companiei a fost elaborat in anul 2005, actualizarea acestuia a fost inclusa ca obiectiv strategic in programul de activitate al C.N. Loteria Romana S.A. pentru anul 2023, in concordanța cu noile tendințe din piața jocurilor de noroc, inclusiv…

- Guvernul a adoptat proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare! Precizari cu privire la creșterea salariilor Guvernul a adoptat proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare! Precizari cu privire la creșterea salariilor Guvernul a adoptat, luni, proiectul de lege privind ‘oprirea risipei…