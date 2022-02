Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Bucuresti prezinta in aceasta saptamana patru titluri din repertoriul actual: baletul „Spargatorul de nuci” de Ceaikovski, spectacolul de opera „Samson et Dalila” de Saint-Saens, spectacolul de balet „Don Quijote” de Minkus si spectacolul cu opera „Otello” de Verdi.

- Cu prilejul celebrarii Zilei Unirii Principatelor Romane, Opera Naționala București va prezenta astazi, 24 ianuarie 2022, concertul intitulat „Unitate in diversitate”, care va avea loc in Foaierul Galben, la ora 18:30. Pentru a marca acest eveniment, cladirea Operei Naționale București este luminata…

- Pe 15 ianuarie se sarbatoreste in Romania Ziua Culturii Nationale, data aleasa si pentru celebrarea lui Mihai Eminescu. Poetul national al romanilor s-a nascut la 15 ianuarie 1850. In fiecare an, de ziua Culturii se organizeaza manifestari in toata tara. In acest an, Ministerul Culturii finanteaza un…

- Opera Naționala București prezinta duminica, 16 ianuarie 2022, la ora 18:30, spectacolul cu opera „La Traviata” de Verdi, in regia și mișcarea scenica a lui Paul Curran. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorașcu.

- Opera Naționala București prezinta duminica, 19 decembrie, incepand cu ora 18:30, spectacolul „La Traviata” de Giuseppe Verdi, in regia lui Paul Curran. La pupitrul dirijoral se va afla in calitate de invitat maestrul David Crescenzi.

- Groupama, unul dintre liderii pieței de asigurari din Romania, lanseaza Asigurarea de sanatate – spitalizare și chirurgie dedicata IMM-urilor, un instrument prin care companiile, indiferent de marime, pot oferi sprijin financiar angajaților și familiilor acestora, atunci cand se confrunta cu un eveniment…

- Succedandu-i lui Bill de Blasio, «sfatuit» de insuși președintele Biden sa demisioneze, fiind urmarit in justiție pentru viol, Eric Adams (61 ani), președinte al arondismentului Brooklyn incepand din 2013, devine al doilea primar de culoare al capitalei culturale și economice americane, New York. Parcursul…