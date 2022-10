Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai buni specialiști din industria ospitalitații din Marea Britanie, Italia, Grecia și Romania se vor intalni in perioada 25-26 octombrie la Timișoara in cadrul primului eveniment out of the box dedicat managerilor și altor persoane din domediu. Participarea este gratuita (in limita locurilor),…

- Potrivit ministrului, principala preocupare a guvernantilor este sa gaseasca alte surse de gaz, pentru ca este clar ca incepand de anul trecut am asistat la o manipulare a pietei (de catre Gazprom – n.r.), conform Profit.ro. Sambata, ministrul Energiei a fost prezent la Sofia la inaugurarea interconectorului…

- Politistii de la Combaterea Crimei Organizate din Timisoara fac luni mai multe perchezitii la sediul companiei NIS Petrol, dar si la angajati ai acesteia. Compania sarba face parte din grupul rusesc Gazprom Neft. Potrivit unor surse citate de News.ro, perchezitiile ar avea legatura cu transmiterea de…

- Compania de stat Energocom, cu care autoritațile din Republica Moldova vor sa inlocuiasca, potrivit Gazprom, operatorul controlat de gigantul rus, Moldovagaz, a obținut licența de la ANRE Romania și acum poate cumpara/vinde gaze naturale pe piața din Romania. Fii la curent cu cele mai noi…

- Compania de stat Energocom, controlata integral de Agenția Proprietații Publice, a primit licența pentru a desfașura activitate de trader de gaze naturale in Romania, scrie profit.ro. SA Energocom va putea participa astfel la piața spot, precum și la piața produselor standardizate pe termen mediu și…

- Vanzarile produselor Pittsburgh Paints, care sunt 100% ecologice, se vor ridica la peste 500.000 euro pana la finalul anului, estimeaza compania romaneasca Color Smart Distribution, unic importator si distribuitor in Romania si Republica Moldova al brandurilor premium si premium plus Novacolor, Color…

- ”Redresarea Blue Air, respectiv reluarea operatiunilor de transport aerian de pasageri, implica o colaborare stransa si sprijinul din partea tuturor partenerilor comerciali, dar si al tuturor institutiilor publice si autoritatilor din Romania, eforturile depuse de managementul executiv, Consiliul de…

- ”Color Smart Distribution, unic importator si distribuitor in Romania si Republica Moldova al brandurilor premium Novacolor si Pittsburgh Paints, are in sezonul estival vanzari cu aproximativ 7-10% mai mari fata de celelalte trei trimestre ale anului, reprezentand 30-33% din cifra de afaceri realizata…