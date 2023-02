Stiri pe aceeasi tema

- Ploiești, 24 februarie 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 25 de ani pe acest segment, anunța rezultatele financiare preliminare pentru anului 2022. Compania…

- ”ROCA Investments, un brand fondat de Impetum Group, cea mai dinamica companie de private equity din Romania, finalizeaza o noua runda de majorare a capitalului, atragand 100 de milioane de lei pentru consolidarea si dezvoltarea sustenabila a portofoliului. Aceasta este cea mai mare runda de capitalizare…

- Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca instituția va face verificari amanuntite la toate societatile care intra sub incidența Ordonantei privind taxa de solidaritate, urmand sa vina cu un raspuns in cazul OMV in urmatoarele doua saptamani, potrivit News.ro . „Noi, ca ANAF, nu putem…

- Petrom, cea mai profitabila companie din Romania, a anunțat pe Bursa de Valori București (BVB) ca nu va achita contribuția de solidaritate, impusa de catre Guvern pentru suprataxarea profiturilor excepționale generate de criza energetica. „Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contribuție de…

- ”Piata de capital din Romania a crescut cu 8,6% in noiembrie prin prisma indicelui BET, care include cele mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), si a indicelui BET-TR, care include si dividendele. Este cel mai mare ritm de crestere consemnat la nivelul tuturor indicilor…

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, a declarat in cadrul evenimentului care a marcat aniversarea a 140 de ani de la inființarea primei burse de valori mobiliare din Romania, ca Bursa de Valori București trebuie susținuta. ”Așa dupa cum am enunțat și cu alte ocazii,…

- ”Aniversam astazi implinirea a 140 de ani de la infiintarea Bursei din Bucuresti, intr-un context in care, in arhitectura financiara a Romaniei, piata de capital devine tot mai importanta, iar Bursa de Valori Bucuresti reprezinta institutia de referinta. Am acordat cu incredere Inaltul Patronaj acestui…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care MedLife preia grupul Medici’s”, informeaza autoritatea de concurenta. MedLife SA este un operator privat de sanatate, cu clinici in mai multe orase din Romania. Compania este listata la Bursa de Valori Bucuresti. Grupul Medici’s activeaza pe piata…