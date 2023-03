Distribuitorii de mărfuri vor un parteneriat public – privat pentru înființarea de centre logistice Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din Romania (ACDBR) atrage atenția guvernanților ca in Romania sunt necesare “mai multe depozite frigorifice și de conservare pentru producatorii romani”, care sa le inlesneasca accesul la piața. Membrii asociației iși reafirma public disponibilitatea pentru a crea un parteneriat public – privat cu Guvernul Romaniei pentru implementarea Proiectului Rețeaua Naționala de 8 centre logistice regionale, se arata intr-un comunicat al ACDBR. Aceasta propunere privind crearea ”Rețelei Naționale de 8 centre logistice regionale de colectare, depozitare, sortare,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

