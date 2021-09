Distribuitorii care nu vor citi contoarele in termen de sase luni in cazul energiei electrice si de trei luni pentru gazele naturale vor fi obligati sa le plateasca clientilor o compensatie de 100 de lei, a anuntat miercuri seara vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, precizand ca in momentul in care nu vor citi un milion de contoare suma pe care o vor avea de plata va ajunge la 100 de milioane de lei. El a subliniat ca in prezent se afla in dezbatere publica doua modificari ale standardelor de distributie la energia electrica si la…