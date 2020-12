Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, confirma posibilitatea ca fondul de redresare post-pandemie sa fie activat fara Polonia si Ungaria, care au blocat acest fond si bugetul multianual al UE pentru a se impotrivi noului mecanism care conditioneaza accesarea fondurilor…

- Premierii ungar si polonez, Viktor Orban si Mateusz Morawiecki, au confirmat joi, la Budapesta, ca tarile lor isi vor mentine veto-ul asupra bugetului multianual al UE in cazul unei conditionari a accesarii fondurilor europene de evaluari privind situatia statului de drept si au estimat ca introducerea…

- Presedintele Partidului Popular European (PPE), fostul premier liberal polonez Donald Tusk, a cerut luni excluderea din acest partid a formatiunii Fidesz conduse de premierul ungar Viktor Orban, dupa ce Ungaria a blocat prin veto - impreuna cu Polonia - bugetul multianual al UE si planul european…

- Liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, si vicepresedintele acestui grup pentru chestiunile bugetare, Siegfried Muresan, au criticat guvernele polonez si ungar pentru veto-ul opus luni de acestea impotriva bugetului multianual al UE si planului de redresare care insumeaza peste…

- Ungaria si Polonia, țari aflate in conflict cu Comisia Europeana, ar urma sa se opuna prin veto bugetului UE din cauza conditionarii fondurilor de statul de drept Ungaria si Polonia, tari aflate in conflict cu Comisia Europeana in ultimii ani din cauza unor reforme considerate a incalca standardele…

- Premierii polonez si ungar, Mateusz Morawiecki si Viktor Orban, au dezaprobat vineri acordul dintre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE prin care accesarea fondurilor europene si a celor din planul european de relansare economica ar urma sa fie conditionate de situatia statului…

- Premierii polonez si ungar, Mateusz Morawiecki si Viktor Orban, au dezaprobat vineri acordul dintre Parlamentul European si presedintia germana a Consiliului UE prin care accesarea fondurilor europene si a celor din planul european de relansare economica ar urma sa fie conditionate de situatia statului…

- Deputații europeni, susținatorii unui mecanism puternic de condiționare a acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept, nu au reușit joi sa ajunga la un acord cu statele membre, prelungind discuțiile care paralizeaza adoptarea bugetului Uniunii și planul de recuperare post-Covid, potrivit…