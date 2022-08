Dispută politică pe șoarecii din centrul Brașovului. Consilier PSD: ”Reprezintă un pericol pentru sănătatea publică” O filmare ajunsa pe rețelele de socializare in care șoareci sunt filmați traversand o strada din centrul istoric al Brașovului a provocat un val de reacții politice. Un consilier local PSD condamna administrația USR pentru inmulțirea rozatoarelor, in timp ce aceștia transmit beneficiile pe care el aduc șobolanii ecosistemului, relateaza Buna Ziua Brașov . „In plin sezon turistic, in plin centrul orasului, colcaie sobolanii. Faptul ca sobolanii se plimba nestingheriti pe strazile Brasovului ar trebui sa ne ingrijoreze. Nu este vorba de niste animalute inofensive, ci de unele care reprezinta un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

