- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, si liderul AUR George Simion au avut o disputa vineri seara, la Digi 24, Ciolacu intrebandu-l pe liderul AUR cat timp va mai spune neadevaruri despre el si familia sa si avertizandu-l ca s-ar putea decide la randul sau sa spuna adevaruri care il vizeaza, in replica,…

- Dupa scandalul de luni, din Parlament, dintre presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis (PSD) și liderul AUR, George Simion, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a venit, marți, in plen, purtand un tricou inscripționat cu „Stop violentei impotriva femeilor”, numele campaniei carei i s-au…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, afirma, miercuri seara, ca nu se rupe coalitia, iar Guvernul nu cade, lansand un atac dur la adresa prim-vicepresedintelui PNL Rares Bogdan, pe care l-a numit iresponsabil si mitocan. „Nu se rupe coaliția și nu cade niciun guvern. Categoric, daca se rupe aceasta coaliție,…

- In timp ce președintele Klaus Iohannis se afla in turneu in Africa și merge in vizita in Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), premierul Marcel Ciolacu participa, miercuri, la poligonul de trageri din Capu Midia, din județul Constanța. Potrivit anunțului facut de Guvern, exercițiul militar,…

- Guvernul renunța la limitarea plaților cash, premierul anunțand, marți, ca a avut discuții cu ANAF, cu reprezentanții bancilor, cu cei ai investitorilor, astfel ca s-a razgandit. Ciolacu susține insa ca vor mai exista doua excepții in noile reguli. Marcel Ciolacu a precizat ca renunța la masurile de…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, considera ca presedintele Partidului Social Democrat, premierul Marcel Ciolacu, se afla de cateva luni in campanie pentru alegerile prezidentiale. Rares Bogdan a fost intrebat sambata, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, daca premierul Marcel Ciolacu…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, in Portugalia, ca intre 800 si 900 de romani sunt in Israel multi dintre acestia fiind turisti, iar din informațiile pe care le are domnia sa, ei nu ”ar fi in dificultate dar, cum se spune, situatia este in evolutie si in orice moment poate sa apara ceva…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a facut o gafa, sambata, cand le-a comunicat jurnaliștilor decizia de excludere din PSD a președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, dupa ce acesta e fost reținut de procurori pentru luare de mita. Ciolacu a spus ca și fosta soție a lui Buzatu a fost suspendata…