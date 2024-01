Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe Calea Bucuresti. Traficul este blocat in zona. Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineata pe Calea Bucuresti la intesectia cu strada Zorilor. Traficul este blocat spre Spitalul Judetean. Din primele informatii, in evenimentul rutier…

- Un accident grav a avut loc pe drumul județean dintre Bod și Araci. Mai multe persoane sunt implicate in evenimentul rutier. Intervin mai multe echipaje de prim ajutor și elicopterul SMURD. Din primele informații, se pare ca sunt trei adulți și doi copii. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri…

- Un accident s-a petrecut vineri dimineața in comuna Sandulești, intre doua mașini. Ambii șoferi au fost transportați la spital.„Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitații Sandulești. In accident au fost implicate doua…

- Un acccident a avut loc cu puțin timp in urma pe DN13, in zona hanului din Ardeal. Potrivit primelor informații pe care le deținem, patru masini sunt implicate. Un echipaj de Poliție este la fața locului. Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de…

- Circulația pe Defileul Jiului, drumul care face legatura intre județele Hunedoara și Gorj și regiunile Ardeal și Oltenia, se desfașoara cu dificultate ca urmare a lucrarilor de ranguire care se efectueaza in apropiere de manastirea Lainici.

- Interventie la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Bologa, judetul Cluj.Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, raza localitatii Bologa.Echipajele operative au gasit un autoturism rasturnat in afara partii…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs in municipiul Pitești, zona Podul Viilor. Una dintre mașini s-a rasturnat! Pompierii de la Detașamentul Pitești au intervenit cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat, alaturi de un echipaj…