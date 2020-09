Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea AMENZI de pana la 10.000 de lire pentru persoanele care nu respecta masurile de prevenție COVID, in Marea Britanie. Noile REGULI Britanicii care nu vor respecta masurile de autoizolare in cazul contaminarii cu noul coronavirus vor fi pedepsiti cu o amenda de pana la 10.000 de lire sterline…

- Bananele, puiul si ouale organice au fost cele mai cautate alimente in Marea Britanie in timpul izolarii cauzate de pandemia de COVID-19, scrie digi24.ro.Britanicii au cumparat 48 de milioane de oua in timpul izolarii, iar vanzarile de carne de pui organic au crescut cu 42%.

- In plina pandemie de coronavirus, cand accesul romanilor este restrictionat in multe tari, acestia au ales sa plece in vacanta in Romania. In timp ce marea majoritate a romanilor se inghesuie pe plajele de pe litoral, alte zeci de persoane au ales o plimbare pe munte. FOCAR de coronavirus…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au urcat cu 11,3% in iulie, la 174.887 unitati, fiind singura crestere din acest an, in urma redeschiderii showroom-urilor dupa relaxarea masurilor de urgenta impuse pentru limitarea pandemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat Asociatia Producatorilor…

- Cel mai bun medicament care salveaza viața și cel mai bun vaccin candidat anti-Covid provin din Marea Britanie. La prima vedere, performanța Regatului Unit nu arata grozav. Are una dintre cele mai mari rate de deces la un milion, iar raspunsul inițial al guvernului la pandemie a fost contradictoriu.…

- Guvernul de la Londra a ordonat revizuirea modului de calcul al datelor referitoare la decesele cauzate de noul coronavirus, dupa ce mai multi oameni de stiinta au sustinut ca autoritatea sanitara din Anglia (Public Health England, PHE), care gestioneaza epidemiile, prezinta rezultate distorsionate…

- Romania inregistreaza o crestere a cazurilor de COVID-19, iar cel mai recent bilant arata ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 636 de noi cazuri. Adrian Marinescu, medic primar la Institutul Matei Bals, a declarat pentru Libertatea ca suntem pe o curba ascendenta, iar masurile de preventie…

- Britanicii nu mai pot continua sa fie "prizonierii acestei crize", a declarat marti premierului Regatului Unit al Marii Britanii, Boris Johnson, in timp ce contura planurile de relansare a economiei britanice, devastata de masurile de izolare luate in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.…