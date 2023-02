Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul seismelor de luni a ajuns la 9.638 de morti in ambele tari, fiind numarul cel mai mare de victime in urma unui cutremur din ultimii peste zece ani, relateaza Associated Press. Agenția de gestionare a dezastrelor din Turcia a declarat ca numarul deceselor din țara a crescut la 7.108. Alte 40.910…

- Tot mai multe scene sfașietoare se petrec pe strazile Turciei ce sunt in ruine dupa cutremurele de luni. Odinioara, o casa fericita pentru zeci de familii din provincia Hatay, la granița Turciei, strada numarul 21 este acum plina de moloz și oameni care incearca sa se confrunte cu urmarile lasate de…

- Președintele Turciei a declarat stare de urgența pentru 3 luni in 10 provincii afectate de cele doua seisme majore, cu magnitudinea 7.8, respectiv 7.5. Numarul victimelor a ajuns deja la cateva mii și crește continuu, pe masura ce sunt gasite tot mai multe trupuri neinsuflețite, relateaza AFP. Turcia…

- Recep Tayyip Erdogan a criticat protestul de sambata al lui Rasmus Paludan de arderea Coranului, spunand ca a fost o insulta la adresa tuturor, in special a musulmanilor. Președintele Turciei a declarat luni ca Suedia nu ar trebui sa se aștepte la sprijin pentru candidatura sa la NATO, in urma protestelor…

- Autoritatile iraniene au decis luni sa inchida unitațile de invațamant pentru doua zile din cauza nivelului, relateaza dpa, potrivit Agerpres , astfel ca elevii și studenții vor trece in regim online. Calitatea aerului la Teheran este considerata „nesanatoasa” pentru toate grupele de varsta. Orice persoana…

- Autoritatile din Cehia au inceput sacrificarea a peste 15.000 de rate de la o ferma din sudul tarii, unde s-a descoperit un focar de gripa aviara, a anuntat luni agentia ceha de presa CTK, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presa de stat din China a acordat o atenție deosebita Cupei Mondiale in aceasta saptamana, dar meciurile au alimentat frustrarea ca oamenii nu pot sarbatori in strada. Telespectatorii care au urmarit imaginile din Qatar cu mulțimi zgomotoase care participa la meciuri și petrec zgomotos in strada au…

- Autoritatea de reglementare audio-video RTUK din Turcia a impus o interdicție de difuzare a imaginilor de la locul exploziei, la aproximativ o ora dupa ce aceasta s-a produs, potrivit Hurriyet.com.tr. Autoritatile turce au interzis site-urilor de stiri locale si retelelor sociale sa difuzeze imagini…