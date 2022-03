Stiri pe aceeasi tema

Politistii de frontiera de la Sighetu Marmatiei au vrut sa aduca zambetul pe fata copiilor care se refugiaza din calea razboiului, astfel ca pe podul care face legatura cu Ucraina au fost asezate jucarii de plus, potrivit Agerpres.

Politistii de frontiera au descoperit opt barbati ucraineni pe teritoriul romanesc, toti ajungand in tara noastra dupa ce au trecut inot prin apa raului Tisa, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan, potrivit…

Mai multe grupuri de barbati ucraineni, in total 23 de persoane, au fost descoperite de politistii de frontiera pe teritoriul romanesc, a informat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan.

Politistii rutieri si de ordine publica din Alesd si Marghita au venit joi in sprijinul refugiatilor ucraineni, pe DN 1 si pe DN 19, pentru a preveni producerea de accidente rutiere pe fondul oboselii la volan, a informat, intr-un comunicat, IPJ Bihor, potrivit Agerpres.

Un primar și alți oficiali ucraineni au fost arestați luni pentru „inalta tradare". Ei sunt banuiți ca au negociat cu armata rusa, potrivit guvernatorului provinciei.

Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, o convorbire telefonica cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, pe teme legate evolutia fluxului de cetateni ucraineni la granita dintre Romania si Republica Moldova, anunța news.ro.

Cateva mii de ucraineni au trecut in țarile vecine, in special in Republica Moldova și Romania, in timp ce aproximativ 100.000 de ucraineni și-au parasit casele și sunt dezradacinați in țara dupa invazia Rusiei, a anunțat joi agenția ONU pentru refugiați, citata de Reuters, anunța Mediafax.

Bubuituri și zgomote mai puțin obișnuite s-au facut auzite in unele regiuni ale Republicii Molova.